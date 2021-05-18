Екатеринбург, , 12:38 — REGNUM Хуже всего ситуация с нападением клещей на людей в Свердловской области обстоит в 13 муниципалитетах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Превышение среднеобластного показателя (293,5 случая присасывания клещей на 100 тысяч населения) в 1,3 и более раза зафиксированы на следующих территориях: Слободо-Туринский МР, Пышминский ГО, Ирбитское МО, ГО Дегтярск, Талицкий ГО, Асбестовский ГО, Алапаевский ГО, Каменск-Уральский, Горноуральский ГО, Тугулымский ГО, Тавдинский ГО, Нижнесергинский МР и Алапаевск.

Всего в регионе зафиксировано 12 305 пострадавших с начала 2021 года, более трети из них (4826) в Екатеринбурге. В регионе провели акарицидную (противоклещевую) обработку 51,3% запланированных площадей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области пострадали от клещей с начала года уже 2813 детей.

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