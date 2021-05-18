Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга о продлении меры пресечения Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, рэпера Александра Юшко, более известного как Энди Картрайт. Об этом 18 мая сообщил один из адвокатов обвиняемой Сергей Лукьянов.

Напомним, 28 апреля Смольнинский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Кохал еще на два месяца. Следствие смогло убедить суд, что экспертам необходимо дополнительное время для проведения третьей по счету экспертизы останков рэп-исполнителя.

«По поданной мной жалобе отменил постановление Смольнинского районного суда Петербурга от 29 октября 2020 года о продлении срока содержания Кохал под стражей. Основанием отмены стало нарушение судьей Тяжловой А.А. тайны совещания судей, оглашение не полного текста постановления о продлении стражи, изготовление части постановления уже после выхода из совещательной комнаты», — пояснил адвокат Лукьянов.

Материал о мере пресечения направлен на новое рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, фрагменты тела 31-летнего Юшко были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. В убийстве обвиняется его супруга Марина Кохал. По данным следствия, после убийства она расчленила тело и постаралась уничтожить улики, заявив, что муж якобы умер от передозировки наркотиков, а она захотела скрыть этот факт.

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