Москва, , 12:32 — REGNUM Россия входит в число стран, у которых должна быть сильная разведка. Об этом директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в интервью BBC.

Он подчеркнул, что сильной разведывательной службой должно обладать любое по-настоящему суверенное и сильное государство. Так Нарышкин ответил на вопрос о том, действительно ли британские разведчики из MI6 информированы только о десятой части российских разведопераций в Европе.

«Великобритания, Россия, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Италия, Япония, Китай — это очень сильные суверенные, независимые государства», — сказал глава СВР.

Как сообщало ИА REGNUM, Нарышкин рассказал, что начал переписку с главой MI6 и рассчитывает выйти с ним на личный контакт.

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