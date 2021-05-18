Бат-Ям, , 12:35 — REGNUM Израильская полиция объявила об аресте еще двух подозреваемых в жестоком нападении на араба, передает Times of Israel 18 мая.

На прошлой неделе группа еврейских жителей страны в прибрежном городе Бат-Ям напала на араба, который находился за рулем автомобиля.

18 мая стало известно об аресте двоих подозреваемых, которые накануне предстали перед судом, где было одобрено продление их содержания под стражей до 20 мая.

Помимо этих двоих граждан, после инцидента был арестован еще один. Итого полиция выявила трех подозреваемых, несовершеннолетнего гражданина из Холона и двух мужчин из Бат-Яма. Новость пришла на фоне обострения израильско-палестинского конфликта.