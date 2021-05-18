Сеул, , 12:38 — REGNUM Продовольственная ситуация в КНДР не так ужасна, как кажется. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на участников Конференции по северокорейским проблемам, проведённой 17 мая Национальным консультативным советом по объединению Южной Кореи.

«В настоящее время ситуация в КНДР в разы лучше, по сравнению с серединой 1990-х годов», — отметил представитель Корейского института по вопросам национального воссоединения (KINU) Ким Сок Чжин.

Представитель KINU также добавил, что несмотря на то, что согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в КНДР наблюдается острая нехватка продовольствия, эти данные касаются только зерновых культур, производимых государственными и кооперативными хозяйствами.

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Эксперт подчеркнул, что в последние годы в КНДР активно развивалось индивидуальные фермерские хозяйства, а также увеличился вылов морепродуктов. Кроме того, развитие частных рынков повысило эффективность распределения продуктов питания.

По оценкам министерства объединения Южной Кореи, в текущем году нехватка продовольствия в КНДР превысит отметку 1 млн тонн.

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