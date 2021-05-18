Иерусалим, , 12:34 — REGNUM Военные Армии обороны Израиля смогли 18 мая предотвратить теракт в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом 18 мая сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

Уточняется, что неизвестный мужчина, который был вооружен самодельным взрывным устройством, автоматом и холодным оружием сделал попытку приблизиться к военным Армии обороны Израиля, а затем попытался открыть огонь по ним из автомата и также попытался бросить в них взрывное устройство.

При этом отмечается, что в ответ израильские солдаты открыли по неизвестному огонь и смогли его нейтрализовать. Добавляется, что никто из военнослужащих Израиля не пострадал в ходе инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсуждение ситуации вокруг обострения конфликта между Палестиной и Израилем в ходе встречи, которая пройдет на полях заседания Арктического совета в Рейкьявике.