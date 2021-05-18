Ростов-на-Дону, , 12:30 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов прибыл в Ростов-на-Дону, где уже встретился с донским губернатором Василием Голубевым. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Пока о результатах общения между российским бизнес-омбудсменом и главой региона не сообщается. В течение дня Борис Титов на мерен встретиться с аксайскими торговцами, чья деятельность остановилась после закрытия пяти из шести рынков.

ИА REGNUM сообщало, что ситуация с закрытием аксайских рынков остаётся напряжённой. Несмотря на организацию ярмарки на территории старого аэропорта на проспекте Шолохова и свободные места на рынках «Классик» и «Верхний Темерник», снизить градус накала у людей не удаётся.

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