Пермь, , 12:30 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 97 заражений коронавирусом, что на три больше, чем днём ранее, сообщает 18 мая оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

С 6 мая в регионе фиксируют менее 100 заражений в сутки. В регионе наблюдаются так называемые коронавирусные качели: суточный показатель то растет, то снижается в пределах 93−98 случаев.

С конца марта 2020 года в Прикамье зарегистрировано 56 202 носителя коронавируса. Выздоровели 50 674 пермяка. На сегодняшний день в больницах лечение получают 652 пациента.

От коронавирусной инфекции в регионе скончались 2339 человек. За последние сутки подтвердили семь летальных исходов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье последние звонки могут пройти в присутствии родителей