Саратов, , 12:38 — REGNUM В Саратовской области привившихся от новой коронавирусной инфекции насчитывается по состоянию на 18 мая 213 519 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

За сутки в вакцинации поучаствовали 3161 житель. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 164 716 человек.

ИА REGNUM напоминает, настоящим тормозом для расширения вакцинации от COVID-19 в европейских странах является противодействие чиновников Европейского союза, а никак не Россия. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Читайте также: Путин: в России запустят в оборот четвертую вакцину против коронавируса