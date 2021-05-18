Москва, , 12:33 — REGNUM Около миллиона ссылок на пиратские ресурсы по-прежнему доступны в поисковой выдаче Яндекса, выяснила Group-IB — международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений.

Новые способы обхода интернет-пиратами меморандума, обязывающего поисковики удалять ссылки на страницы с нелегальным контентом из результатов поисковой выдачи, выявила Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и расследовании высокотехнологичных преступлений. Как отмечается в официальном пресс-релизе Group-IB, из 6 млн ссылок на пиратский контент, внесенных в «черный список» в текущем году, более 1 млн ссылок по-прежнему доступны в «Яндексе».

Принятый в 2018 году антипиратский меморандум, подписанный правообладателями и поисковиками «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler, довольно долго оставался эффективным средством противодействия нелегальному контенту, отметили в Group-IB. Так, с момента подписания меморандума «Яндекс» удалил из поисковой выдачи более 15 млн пиратских ссылок, из них 6 млн — за три месяца 2021 года.

Однако, как выяснили эксперты Group-IB AntiPiracy, с прошлого года пираты научились оперативно отслеживать удалённые при помощи антипиратского меморандума ссылки и в автоматическом режиме генерировать новые дубли. В ходе проведенного экспертами Group-IB исследования установлено, что из 7 309 внесенных в меморандум пиратских ресурса (онлайн-кинотеатров и торрент-трекеров), 3 684 домена по-прежнему появляются в поисковой выдаче, а из 6 млн внесенных в меморандум ссылок на пиратский контент 1 190 039 по-прежнему доступны для зрителей.

Для того, чтобы обойти блокировки и остаться в поисковой выдаче, злоумышленники используют три технических способа. Во-первых, это динамические, то есть меняющие URL-ссылки (например, example[.]com/movie_name и http://example[.]com/movie_name 2 ;). Именно этот способ, по данным Group-IB AntiPiracy, использован на 4438 доменах нелегальных онлайн-кинотеатров и 480 торрент-трекерах на данный момент. Во-вторых, пираты меняют сам «засвеченный» домен на домен третьего и более «глубоких» уровней (пример смены домена: srv1.example[.]com/movie_name и http://srv2.example[.]com/movie_name).

В-третьих, это использование пиратами так называемых «мутирующих ссылок», в которых применяется как комбинация смены домена, так и URL. На сегодня этот способ доставки нелегального пиратского контента зрителям остается самым эффективным. На данный момент Group-IB выявлено 886 411 случаев использования ссылок-мутантов онлайн-кинотеатрами и 303 628 случаев — торрент-трекерами.

«Падение доходов заставляет онлайн-пиратов искать способы заработка, где главным препятствием являлся меморандум, однако он уже не может с прежней эффективностью фильтровать пиратский контент, отметил заместитель генерального директора Group-IB по направлению защиты от цифровых рисков Андрей Бусаргин. — Новые способы обхода меморандума несут в себе риски для индустрии легального распространения видео-контента: если существующая версия меморандума будет принята в качестве законопроекта, в нем сохранятся «лазейки» для пиратского бизнеса, которые могут быть использованы для дальнейшего распространения «пиратки» через поисковую систему «Яндекса». Мы готовы к конструктивному диалогу и всесторонней помощи российскому поисковику в борьбе с этими пиратскими схемами».

Эксперты Group-IB напоминают, что опыт борьбы со всеми способами обхода на рынке есть: для этого необходимо создать действенный механизм «пират-фильтра», который, фиксируя определенное количество подозрительных ссылок-дублей, не допускает пиратский домен в органическую выдачу и значительно замедляет индексацию его новых страниц, сводя на нет экономический эффект пиратской деятельности.