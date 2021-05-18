Владикавказ, , 12:27 — REGNUM В Северной Осетии группа мошенников инсценировала ДТП на территории города Владикавказа. В числе четверых участников группы был инспектор дорожно-патрульной службы, теперь им придется отвечать в суде за преступления против страховых компаний, которые понесли ущерб от действий мошенников на сумму свыше 2,5 млн рублей, сообщили 18 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено в ходе следствия, всего было инсценировано семь дорожно-транспортных происшествий. При этом сотрудник полиции составлял административные материалы по фактам ДТП. С этими документами мошенники обращались в страховые компании для получения положенных им за повреждения автотранспорта сумм по страховке.

Трое участников преступной схемы обвиняются в мошенничестве в сфере страхования в составе организованной группы, а бывший инстектор ГИБДД — еще и в служебном подлоге.