Самара, , 12:32 — REGNUM 44 новых производства было открыто в течение трех лет в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время обращения к Самарской Губернской Думе с ежегодным посланием.

По его словам, за этот период времени по области было создано свыше 30 тысяч новых рабочих мест. Помимо этого, организации области достигли несколько технологических прорывов.

Так, одним из главных достижений мировой авиации в прошлом году был признан новый турбореактивный двигатель НК-32−02, который был создан специалистами на ПАО «Кузнецов». А в РКЦ «Прогресс» сейчас разрабатывают новую ракету «Союз-5», чтобы выводить спутники и пилотируемые корабли на высокоэллиптические орбиты.

Азаров также отметил, что большим событием для экономики не только региона, но и России в целом стала реализация проекта «Фабрика проектного финансирования» по производству олеума на АО «КуйбышевАзот» (общая сумма инвестиций в этот проект составляет 8,6 млрд рублей).

Глава региона подчеркнул, что в области впервые в России был успешно протестирован проект создания «умных» дорог. А научно-образовательный центр «Инженерия будущего» получил максимальные баллы во всероссийском конкурсе на создание центров мирового уровня.