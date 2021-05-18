Абакан, , 12:26 — REGNUM Сильный ветер, дождь, гроза и град ожидаются в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию республиканского гидрометцентра.

По данным синоптиков, днём 18 мая и в течение суток 19 мая в Хакасии ожидаются сильный дождь, гроза, град. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

Жителей республики призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за обильных осадков в Хакасии 18−20 мая ожидается подъём уровня воды на реке Абакан и её притоках.

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