Москва, , 12:25 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о пособии на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Новый вид пособия вводится с 1 июля 2021 года.

Пособие будет выплачивается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей в регионе. Право на такое пособие будет иметь единственный родитель такого ребенка или родитель (иной законный представитель) такого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

Оговаривается еще одно условие — если размер среднедушевого дохода такой семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя.

При этом единственным родителем признается родитель ребенка, который указан в записи акта о рождении ребенка, при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери ребенка, либо в случае, если второй родитель ребенка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8-и до 17-и лет пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения уплата алиментов.

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