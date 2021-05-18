Мурманская область, 17 января, 2011, 09:01 — ИА Регнум. Ангар в агрокомплексе "Ковдорский" должен быть немедленно демонтирован - такое решение приняли члены комиссии во главе с руководителями комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области. По информации комитета по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, на строящемся здании коровника в МУСП "Агрокомплекс "Ковдорский" (п. Лейпи) произошло разрушение несущих конструкций ангара. Для выявления причин случившегося была создана комиссия, в состав которой вошли представители комитета, агрокомплекса "Ковдорский", администрации Ковдорского района, подрядной и проектной организаций.

По предварительной информации, причиной происшедшего стали обильные снегопады. Члены комиссии провели обследование объекта и приняли решение о немедленном демонтаже несущих и ограждающих конструкций ангара подрядной организацией. Проектировщику поручено проверить расчеты на несущую способность арок ангара, переработать проект, детально разработав узлы крепления, и обеспечить проведение экспертизы проекта.