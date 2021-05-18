Москва, , 12:25 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, направленный на реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, речь идет о пособиях по беременности и по уходу за ребенком, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

«Важно сделать все для того, чтобы люди получили дополнительные выплаты уже с 1 июля этого года. Постараемся выйти на принятие закона как можно раньше», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, будет с 1 июля 2021 года выплачиваться не единовременное, а ежемесячное пособие. Его размер будет составлять 50% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте РФ по месту ее жительства (пребывания) или фактического проживания.

Право на такое пособие будут иметь женщины в случае, если срок их беременности составляет шесть и более недель, они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности (до 12-и недель), и размер среднедушевого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания, установленную в соответствии с ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением пособия.

Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, назначается Пенсионным фондом РФ при условии наличия у такой женщины беременности сроком не менее 12-и недель.

Отдельно оговаривается, что порядок и условия назначения и выплаты пособия в части, не определенной законом, требования к составу семьи и перечню видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, а также перечень документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения пособия, и формы заявлений о его назначении устанавливаются правительством РФ.

Кроме того, согласно принятым поправкам, пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком до 8-и лет будет с 1 сентября 2021 года выплачиваться размере 100% среднего заработка.