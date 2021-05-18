Симферополь, , 12:24 — REGNUM В республике Крым подтверждено 100 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 18 мая. Накануне, 17 мая, сообщалось о 99 новых случаях заражения.

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За минувшие сутки с выздоровлением после COVID-19 выписан 151 пациент. За тот же период зарегистрировано шесть новых смертей среди пациентов с коронавирусом. В ковид-стационарах региона на 18 мая на лечении находятся 1618 пациентов — за сутки выписаны 75 человек, 90 госпитализированы, ещё 542 человека лечатся дома.

Всего с начала пандемии на территории Республики Крым подтверждено 42 278 случая заражения коронавирусом, выздоровели 38 926. Скончались 1 294 человека.