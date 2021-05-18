Ташкент, 18 мая 2021, 12:23 — REGNUM Законодательная палата Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, сообщили 18 мая в пресс-службе нижней палаты парламента республики.
Соответствующий законопроект принят сразу в трех чтениях. Документ должен одобрить Сенат республики и подписать глава государства. «Народные представители подчеркнули необходимость скорейшего принятия законопроекта о ратификации Конвенции», — сообщили в парламенте.
Отметим, Конвенция о правах инвалидов принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года в Нью-Йорке. Узбекистан подписал Конвенцию 27 февраля 2009 года.