Берлин, , 12:27 — REGNUM Седан BMW M3 получит версию Competition Sport (CS). Об этом сообщается на сайте BMWblog.

Новинка будет представлять собой более быструю версию компактного седана. BMW M3 CS получит меньший вес. Ожидается, что автопроизводитель оснастит M3 CS системой заднего привода и рычагом переключения передач, а не шайбой.

Достанется ли версии Competition Sport фирменная система привода 4×4 xDrive, пока не известно. Также неясно, получит ли седан CS механическую коробку передач.

Ранее специалисты BMW на немецкой трассе Нюрбургринг провели заключительные испытания модели 2-Series Coupe. Авто оснащено рядным шестицилиндровым мотором BMW TwinPower Turbo мощностью 374 л. с.

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