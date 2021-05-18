Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:23 — REGNUM В инфекционной больнице Новокузнецка, готовность которой составляет 90%, планируют трудоустроить более 300 врачей и медсестёр. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, медицинское оборудование больницы предназначено не только для лечения пациентов с коронавирусом, но и других опасных заболеваний: ВИЧ, гепатита.

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Для безопасности кузбассовцев инфекционное учреждение построили в отдалении от жилых домов. Для пациентов развернут 181 койку. Сегодня, 18 мая, Сергей Цивилёв вместе с первым заместителем министра здравоохранения России Виктором Фисенко проверил темпы и качество работ на объекте.