18 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В Китае вновь произошло ДТП с участием автомобиля Tesla, что вызвало бурные обсуждения в сети.

Цинь Шихуан, , 16:17 — REGNUM Во второй половине дня 17 мая автомобиль Tesla на виадуке города Тайчжоу в провинции Чжэцзян сбил двух сотрудников дорожной полиции, которые занимались работой на месте аварии.

Tesla

Пострадавшим сотрудникам дорожной полиции была немедленно оказана помощь. На видео аварии видно, как двое сотрудников полиции лежат на дороге, а передняя часть черного автомобиля Tesla повреждена.

Департамент дорожной полиции Управления общественной безопасности Тайчжоу опубликовал уведомление: 17 мая около 17:15, когда Чен Мулун ехал на небольшой машине по виадуку и сбил сотрудника дорожной полиции, который попал в дорожно-транспортное происшествие на месте, в результате чего в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое сотрудников дорожной полиции.

Поскольку это далеко не первое дорожно-транспортное происшествие с автомобилем Tesla в Китае, пользователи социальной сети Sina Weibo бросились активно обсуждать произошедшее под соответствующей публикацией в паблике «Главные новости».

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Пользователи разделились на два лагеря. Один лагерь начал защищать автомобили Tesla, утверждая, что ДТП никак не связано с техническим состоянием автомобиля, а другие начали отстаивать другую точку зрения, согласно которой слишком уж часто стали автомобили этой марки попадать в ДТП, причем зачастую из-за неисправности тормозов. В частности, на автомобильной выставке в Шанхае месяцем ранее разразился скандал по этому поводу.

«Дорожная полиция попала в ДТП и была сбита автомобилем Tesla…» — заметил Гэ Дуншэн, намекая на отсутствие у него слов.

«По-моему, с Tesla за последнее время все стало понятно. С таким количеством аварий не пора ли запретить этим автомобилям двигаться по дорогам? Когда проблема будет решена?» — заявил «Слушающий воду».

«С таким количеством автомобилей марки в стране каждый день происходит много дорожно-транспортных происшествий, но, по сообщениям, у Tesla высокий процент аварий. Я не верю, что все с ними в порядке», — отметил пользователь «Стивен Спиберг».

Многие комментаторы обратили внимание на большое количество позитивных отзывов в адрес автопроизводителя и негативных в отношении тех, кто не хочет одобрять Tesla.

«Tesla потратила кучу денег на покупку отзывов…» — заявил «Пухлый персик».

«Будут ли в будущем писать новости про все марки автомобилей, попавшие в автокатастрофы?» — отметила «Кошка, которая любит путешествовать».

«Tesla — просто убийца на дорогах, не иначе», — добавил «Фиолетовый полевой цветок».

«Такое впечатление, что за исключением Tesla ни одна машина в последнее время не попадала в аварию. Очень странно», — заметил «Нефритовый заяц».

«Давайте подождем выяснения причин, является ли это проблемой водителя или автомобиля. Теперь при других авариях вообще не упоминают бренд автомобиля, если только это не Tesla. Возможно, это своего рода «возмездие», — заявил Джон Норвуд.

«Очень много людей в опасности, тормоза не работают! По сравнению с другими проблемами эта проблема относится к поздней стадии рака, понятно? Поэтому на это нужно обращать особое внимание!» — объяснил природу особого внимания к этой марке Цю Нюню.

Авария с участием Tesla в США Цитата из видео на YouTube

Как бы то ни было, а проблема особого внимания к Tesla и другим детищам миллиардера Илона Маска действительно есть. Но вызвана она прежде всего деятельностью самого Маска, который развернул вокруг своих продуктов такой пиар, что у всех складывается впечатление, что это он производит самую лучшую в мире суперпродукцию, которая обладает волшебными свойствами.

А когда оказывается, что до волшебных свойств так же далеко, как космическим кораблям Илона Маска до Марса, начинается столь же пристальное внимание СМИ и общественности к каждому просчету и проколу. Пиар — инструмент обоюдоострый.