Иркутск, , 12:21 — REGNUM Конфликт, завязавшейся ночью 1 мая, у одного из ночных клубов в Иркутске, закончился трагедией. Как сообщает региональное СУ СК РФ, смертельное ранение получил мужчина, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека»).

Предварительно установлено, что двое мужчин, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришли к ночному клубу, расположенному на ул. Якоби. Когда охрана заведения отказалась пропускать гуляк внутрь, начался агрессивный конфликт. На подмогу были вызваны сотрудники Росгвардии. Последние предложили дебоширам проследовать в отдел полиции, на что они стали реагировать неадекватно.

Сотрудник Росгвардии произвёл предупредительные выстрелы, однако один из мужчин не реагировал на требования сотрудников правоохранительных органов, продолжил оказывать физическое сопротивление. Позже произошел ещё один выстрел, в результате которого 29-летний мужчина погиб на месте происшествия, а также был ранен охранник ночного клуба.

В настоящее время следователи СК России выясняют все обстоятельства случившегося.