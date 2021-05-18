Москва, 18 мая, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, упрощающий получение туристических виз для въезжающих в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Туристы на Красной площади

Иностранным туристам предоставляется возможность оформления обыкновенной туристической визы на основании подтверждения о бронировании средства размещения, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц.

Одновременно увеличивается срок действия обыкновенной туристической визы до шести месяцев.