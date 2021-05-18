Сухум, , 13:02 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение об изменениях процедуры пропуска на границе автотранспортных средств с иностранными туристами. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба министерства туризма республики.

В документе говорится, что государственная служба охраны Абхазии должна согласовать с таможенной и пограничной службами план мероприятий по организации перевозки туристов. Также сотрудникам госхраны нужно будет обеспечить сопровождение организованных туристических групп на границе.

Согласно распоряжению, автобусам с туристами необходимо будет обеспечить выделенную полосу движения и досматривать их в первую очередь. Кроме того, пограничным и таможенным службам разрешается проводить досмотр пассажиров автобусов в салонах.

Напомним, в 2020 году в Абхазии курортный сезон открылся с 1 августа. За три месяца страну посетили более 600 тыс. туристов из России.

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