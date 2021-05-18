Москва, 18 мая, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете звуковой рекламы на зданиях, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Инициатором нормы выступила Астраханская областная дума.

Иван Шилов ИА REGNUM Рупор рекламы

Звуковое оборудование нельзя будет монтировать на внешних стенах, крышах и иных элементах зданий. Речь идет как о бизнес-сооружениях, так и о жилых домах.

Зазывал с переносными колонками ограничение не коснется.