Пермь, , 12:19 — REGNUM Министерство сельского хозяйства и продовольствия пермского края возглавил Павел Носков. Ранее он руководит Агентством инвестиционного развития, сообщают СМИ.

По данным издания «Коммерсантъ», кандидатура Носкова была одобрена еще в начале апреля. Однако приказ о кадровом решении подписан только 18 мая. Полтора месяца потребовалось на оформление документов и внутренние согласования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, должность главы минсельхоза стала вакантной после отставки Оксаны Бредневой в конце марта 2021 года.

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