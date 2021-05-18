Санкт-Петербург, 18 мая, 2021, 12:18 — ИА Регнум. За последние сутки в больницах Петербурга констатировали 43 случая смерти от COVID-19, сообщили 18 мая в федеральном оперштабе. Это на 10,3% больше, чем в предыдущие сутки, когда было зафиксировано 39 летальных исходов, основной причиной которых стала коронавирусная инфекция. Последний раз столь высокие цифры суточной смертности отмечались в Петербурге в середине марта 2021 года.

Память об умерших

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Общее количество жертв COVID-19 в регионе, с учетом новых данных, достигло 13 844 человек. Это второй показатель в стране, после Москвы, однако летальность болезни в Северной столице существенно выше, чем в Москве.

За 17 мая в Петербурге зафиксировано 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что на девять случаев больше, чем в предыдущий день. Всего с начала пандемии выявлено 428 917 случаев заражения. Выздоровели 391 682 человека. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12 955 человек.