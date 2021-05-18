Минск, , 12:18 — REGNUM Обвинённый в заговоре против Александра Лукашенко белорусский литературовед-пушкинист и комментатор политических новостей Александр Федута написал письмо в редакцию оппозиционного националистического издания. С апреля он находится в следственном изоляторе КГБ Белоруссии.

«1. Это действительно я. 2. Я действительно признаю себя участником заговора.3. Я действительно даю показания. 4. Меня не пытают, не терзают, не мучают. Мало того: мне оказывается вся необходимая медицинская помощь. С этой точки зрения всё благополучно», — сообщил Федута в своём письме.

Редакция газеты «Народная воля» опубликовала письмо своего автора. В нём он также отметил, что переписка налаживается и сам он сейчас пребывает «в творческом отпуске».

Напомним, 30 апреля КГБ сообщил полный список участников «заговора» с целью свержения режима Александра Лукашенко. По официальной версии, заговорщики собирались привлечь на свою сторону армию и расправиться с Лукашенко, его детей захватить и упрятать в деревенском погребе.

По делу обвиняемыми проходят литературовед Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович (гражданин Белоруссии и США), руководитель праворадикальной националистической русофобской «Партии БНФ» Григорий Костусёв, некто Ольга Голубович (контактировавшая с Зенковичем), а также находящиеся за границей психиатр Дмитрий Щигельский (поставивший Лукашенко диагноз «мозаичная психопатия»), Александр Перепечко, бывший замкомандира спецподразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар идва оппозиционных активиста — Виталий Макаренко и Павел Кулаженко.

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