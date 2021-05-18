Москва, , 12:18 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о штрафах за нарушения законодательства в сфере обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Максимальный штраф составит до 500 тыс. рублей. Наказывать предполагается, в частности, за нарушение порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами критической информационной инфраструктуры РФ, между субъектами критической информационной инфраструктуры страны и уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, международными неправительственными и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты.