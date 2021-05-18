Абакан, 18 мая, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Из-за обильных осадков в Хакасии 18−20 мая ожидается подъём уровня воды на реке Абакан и её притоках. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометеоцентра.

Pascal Chauffeton Река Абакан

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Жителей Хакасии предупредили о том, что возможен выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности, перелив через автодороги.

«Не исключается осложнение гидрологической обстановки до частичного подтопления территорий населённых пунктов», — уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Окинском районе Бурятии ввели режим ЧС после размыва талыми водами участка дороги.

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