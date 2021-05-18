Москва, , 12:17 — REGNUM Настоящим тормозом для расширения вакцинации от COVID-19 в европейских странах является противодействие чиновников Европейского союза, а никак не Россия. Об этом 18 мая заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: как спуститься с плато — трансляция»

«Европейское агентство по лекарственным средствам, реагируя на неформальные указания высокопоставленных официальных лиц Евросоюза, продолжает блокировать сертификацию российских вакцин», — пояснил Нарышкин, заявление которого опубликовано на сайте СВР.

Руководитель службы предупредил, что по имеющейся информации, руководство Евросоюза готовит очередную клеветническую кампанию в отношении России, теперь пытаясь обвинить Москву в разжигании «антипрививочного» движения за рубежом.

Читайте также: Запрещая «Спутник V», лидеры Европы показывают отношение к своим гражданам

«Жители стран Европы, приготовьтесь, скоро на вас выльется новый «ушат лжи» о России, — сказал Нарышкин. — Воистину, нет пределов цинизму и лицемерию. Хорошо известно, что Россия настойчиво ведёт диалог с профильными структурами Евросоюза, руководством стран — участниц организации в интересах содействия скорейшей массовой вакцинации населения Европы, в том числе с применением проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя препарата «Спутник V».

Он также добавил, что российские власти открыты к рассмотрению вопроса о снятии патентных ограничений на соответствующие изобретения.

Глава СВР считает, что за такой «одиозной позицией» стоит «неджентльменская конкуренция, банальная коррупция или бесчеловечная политика, при которой болезни, страдания и смерти людей вторичны, а первичны только политические цели».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Еврокомиссии заявили, что вакцина «Спутник V» едва ли будет доступна для граждан ЕС ранее, чем в конце 2021 года. При этом немецкие СМИ сообщают о всё более частых случаях «вакционного туризма» — специальных поездок граждан Германии в Россию, а в Еврокомиссии предупреждают, что у граждан, выезжающих вакцинироваться в Россию, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами вакцинации в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: В Еврокомиссии назвали возможный срок поставки вакцины «Спутник V» в ЕС