Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM Более 7,5 тыс. жителей Ростовской области за сутки завершили вакцинацию от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 18 мая.

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В настоящее время участниками прививочной кампании на Дону стали 379 530 человек (+ 6580 за сутки). Полностью завершили вакцинацию 274 487 человек (+ 7594 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн человек.

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