Ульяновск, , 12:17 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом. При этом зафиксированы новые летальные исходы. Это следует из опубликованной информации оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 18 мая, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 54 868 случае заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 76.

Выписаны в связи с выздоровлением 52 205 пациентов, в том числе за последние сутки победили болезнь 89 человек. В настоящее время доля выздоровевших составляет 95,15%.

Также в Ульяновской области скончались ещё девять пациентов с коронавируса — таким образом, общее число летальных исходов достигло 1307.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно о поставке в Ульяновскую область второго транша вакцины «ЭпиВакКорона» в объеме 3240 комплектов. Всего регион получил свыше 136,5 тыс. доз трёх видов вакцин от COVID-19, в том числе получено 131,7 тыс. комплектов «Спутника V».

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