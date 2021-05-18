Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Последний звонок в петербургских школах может пройти 22 мая рядом со школьными зданиями и с участием родителей школьников, при условии соблюдения мер защиты от эпидемии. Об этом 18 мая сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Ирины Потехиной.

«Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям проведение массовых мероприятий, при которых объединяются несколько классов в одном помещении, не допускается. Праздник Последнего звонка будет устроен отдельно для каждого класса, родители смогут посетить его, соблюдая профилактические меры: термометрия, обработка рук антисептиками, использование средств индивидуальной защиты», — уточнили в аппарате Потехиной.

Однако, если позволят погодные условия, последний звонок можно будет перенести на улицу, на пришкольную территорию, и провести сразу для нескольких школьных коллективов и родителей учеников.

Как отметили в Смольном, 22 мая — самая удобная дата для проведения праздничного мероприятия для выпускников как 9-х, так и 11-х классов. Девятиклассники пишут итоговые контрольные работы с 18 по 21 мая, а уже 24 мая сдают ОГЭ по русскому языку, экзамен по математике назначен на 28 мая. У одиннадцатиклассников с 25 мая начинаются Государственные выпускные экзамены, а с 31 мая стартует ЕГЭ по выбранным предметам.

«Окончательное решение о дате, месте и формате праздника школьного Последнего звонка принимает руководитель образовательного учреждения, — подчеркнули в Смольном. — Каким будет выпускной вечер, родители с классным руководителем определяют самостоятельно, руководствуясь общими правилами нахождения в общественных местах. В этом случае ограничения, связанные с деятельностью образовательных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, уже не действуют».