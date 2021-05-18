Рязань, , 12:18 — REGNUM В Рязанской области 18 мая выявлено 45 носителей коронавируса — на одного человека меньше чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Выздоровели 53 человека, скончались два пациента.

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С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 28 613 жителей. Справились с болезнью 27 093 человека. В лечебных учреждениях находится 281 пациент с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.

По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, в регионе от осложнений при COVID-19 скончался 491 человек.