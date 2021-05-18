Казань, , 12:34 — REGNUM В Татарии в период с 11 по 14 мая в результате купания в необорудованных местах погибли два человека. Удалось спасти троих человек, среди которых один подросток. Всего с начала года зарегистрировано 13 происшествий на воде, погибли в которых восемь человек, в том числе 1 ребенок, спасли семерых. За аналогичный период прошлого года погибли девять человек. Об этом 18 мая заявил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

По его мнению, основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в опасных местах. Жителей республики призывают для отдыха на воде выбирать оборудованные пляжи, на которых есть как спасатели, так и медицинский персонал. В настоящее время в муниципалитетах вудутся работы по подготовке пляжей к открытию с 1 июня. Всего на учете в инспекции состоят 37 пляжей, уточнил спикер.

ИА REGNUM напоминает, к купальному сезону жителям Казани подготовят восемь объектов: пляжи «Комсомольский», «Локомотив», «Нижнее Заречье», на озерах Глубоком и Большом Лебяжьем, а также организованные места отдыха у воды в парке Победы, на озерах Изумрудном и Малом Лебяжьем.

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