Самара, , 12:20 — REGNUM Компенсацию расходов по банковской процентной ставке ипотечного кредита предложил установить для врачей Самарской области глава региона Дмитрий Азаров во время обращения к Самарской Губернской Думе с ежегодным посланием.

Азаров подчеркнул, что подобный механизм уже опробован руководством региона как мера закрепления кадров в IT-предприятиях.

«Его необходимо распространить и на лечебные учреждения. Соответствующие предложения должны быть представлены правительством не позднее 1 августа», — поручил глава Самарской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область может рассчитывать на получение более 12 млрд рублей на развитие областной инфраструктуры.