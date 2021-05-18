Москва, 18 мая, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Илона Маска из обожаемых на рынке криптовалют персон быстро переквалифицировали в тех, кого начинают ставить в один ряд с самопровозглашенным Сатоши Накамото, Крейгом Райтом, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Все из-за его последних обвинений в централизации биткоина и в неэкологичном майнинге, а также действий, которые можно воспринимать как манипулирование рынком.

В начале глава Tesla допустил, что производитель электрокаров мог избавиться от находящихся на ее балансе монет, потом заявил, что в этом отношении ничего не поменялось.

Подобный троллинг (попытка потешить самолюбие? Подвигать рынком?) мог дорого обойтись краткосрочным трейдерам, что сподвигло на создание токена Fuck Elon Tweet (FUCKELON), который сделал «иксы» за несколько часов после запуска.

Шутки-шутками, но комментарии Маска легли на благодатную почву и 17 мая рынок продолжил обновлять минимумы февраля. Данные Glassnode указали на снижение числа ненулевых биткоин-адресов на 2,8% — признак панических продаж.

По данным Bybit, объем ликвидаций на платформах фьючерсов накануне достиг $2,4 млрд. В начале недели и Glassnode, и CryptoQuant зафиксировали приток монет на криптовалютные биржи, что традиционно выступает сигналом продажи со стороны позиционных трейдеров. Коррекция биткоина от исторического пика составила 30%, курс протестировал $42 000.

С точки зрения технического анализа зона в $38 000 — 42 000 выглядит серьезной поддержкой, которая может выступить плацдармом для возобновления восходящей динамики.

В течение предыдущего бычьего рынка в 2016—2017 гг. первая криптовалюта испытала шесть коррекций в 28−39%. В Glassnode считают, что долгосрочные ходлеры в целом не поддались текущим негативным настроениям, наступил момент истины, поводом для серьезных беспокойств нет.

Движение в последние две недели — это напоминание о том, что биткоин и другие криптовалюты по-прежнему крайне волатильный финансовый инструмент. Такова цена высоких прибылей, с этим нужно считаться.

В Financial Times 17 мая вышла статья о том, что в UBS Wealth Management, Pimco, T Rowe Price озадачены и могут занять выжидательную позицию в отношении развертывания планов для создания продуктов на базе первой криптовалюты.

Подобные новости могут выступать и экстремумом в текущей фазе коррекции. Смотрим за дальнейшим ценовым поведением. Пока наиболее вероятный сценарий — переход к консолидации. Показатель доминирования биткоина остался на уровне 40%», — пояснил эксперт.

Читайте также: Стоимость биткоина выросла более чем на 5%