18 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили установление строгого контроля за обвиняемым в убийстве девяти человек в гимназии в Казани из-за его склонности к суициду.

Светлана Рыбина, , 16:22 — REGNUM Материал РИА Новости со ссылкой на источник, согласно которому арестованного Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в гимназии в Казани, поставили на учёт как склонного к суициду, в его отношении установлен строгий контроль, вызвал шквал комментариев в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 18 мая в социальной сети Facebook.

Вильям-Адольф Бугро. Данте и Вергилий в аду. 1850

«Жестокая всё же жизнь. Подонок лишил жизни детей, забрав их у родителей. Многим нанёс непоправимую психологическую травму на всю жизнь. А теперь родители невинно убитых детей должны будут его пожизненно содержать на свои же налоги. Даже если и в ПНД на принудительном», — отметила Ольга Я.

Многие пользователи считают, что ситуация с судебным процессом над данным гражданином представляется им крайне несправедливой. Люди убеждены, что какое бы наказание ни выбрал суд, всё равно люди будут желать применения смертной казни.

«Я сейчас изложу, может быть, жестокую вещь, но он убил девять человек. Почему бы его не разобрать на органы? Пусть теперь спасает жизни. И нефиг его кормить всю жизнь на деньги этих же самых родителей. Ну, реально! В таких случаях как-то не хочется заниматься гуманизмом», — пишет Кристина М.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы не поверили в склонность Галявиева к суициду, ведь он мог осуществить его всё время до преступления в Казани, во время и после, но так он ничего подобного предпринять и не решился.

«Он угрожал «убить огромное количество биомусора» и совершить суицид. Однако Галявиев решил сдаться. Через восемь минут после нападения и убийства детей и взрослых он вышел на улицу с поднятыми руками и опустился на колени. Вот и вся склонность», — заметил Александр К.

Часть людей пришла к выводу, что ту жизнь, которая уготована в дальнейшем Галявиеву, сложно назвать подарком. Люди убеждены, что теперь он будет мучатся до конца своих дней, пребывая в заточении и осознавая тяжесть содеянного им преступления.

«Самое страшное наказание для убийцы — жизнь. Самое лёгкое и быстрое избавление от страданий — смерть и суицид. Пускай мучается! Для него жизнь — это ад, а смерть — освобождение от страданий», — поделилась своим мнением Natalia Z.

Ряд пользователей призвал граждан не возмущаться созданием для Галявиева особых условий. Люди убеждены, что всему обществу крайне необходимо, чтобы этот гражданин добрался до оглашения приговора живым и, тем самым, продемонстрировал бы ему подобным, что будет, если они решаться повторить его преступление.

«Он не оправдан, более того, он вменяем, но нуждается в особом присмотре, чтобы дожил до суда. Народу нужно, чтобы он получил соразмерное преступлению наказание», — считает Алла Н.

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Нашлись и те, которые задались вопросом о том, что же привело к трагедии в Казани, какие процессы в обществе стали причиной возникновения подобного инцидента.

«Да, он виновен, и здесь ничего нельзя иного сказать. Но интересно, кто же довёл до этого? Людей убивают, как хотят. А потом ещё героями становятся. Нас учили уважать взрослых, не обижать детей. А сейчас где это всё? В школе этого давно не объясняют. А родители работают сутками. И вот вопрос: кто до этого довел?» — задаётся вопросом Полина Д.

Напомним, 18 мая РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на источник, согласно которому арестованного Ильназа Галявиева, обвиняемого в убийстве девяти человек в гимназии в Казани, поставили на учёт как склонного к суициду, в его отношении установлен строгий контроль.