18 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление украинского депутата о том, что США намереваются устроить большую войну в Европе.

Светлана Рыбина, , 16:05 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Рената Кузьмина, в котором он раскритиковал украинские власти за возбуждение дела в отношении политика Виктора Медведчука и заявил, что это — часть плана США по развязыванию большой войны в Европе, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 18 мая в социальной сети Facebook.

Война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Да, Вашингтон этим занимается все последние семь лет. Правда, пока безуспешно!» — поделился своим мнением Sergey V.

Многие пользователи оказались приятно удивлены, услышатв столь разумное мнение со стороны украинского политика. Люди считают, что на Украине вновь стали мыслить и выдвигать справедливые заявления.

«Наконец-то! Нашёлся один адекватно мыслящий украинец!» — пишет Леонид П.

Некоторые комментаторы считают, что подобных Кузьмину на территории Украины по пальцам пересчитать и их «правда-матка» не окажет серьёзного воздействия на общественное мнение в силу своей малочисленности.

«Ну, хоть кто-то адекватно может рассуждать в Верховной раде! Жаль только, что таких здравомыслящих очень мало и особой погоды они на Украине не делают», — считает Olga L.

Часть людей тем не менее отметила, что практически все здравомыслящие люди на Украине понимают, куда ветер дует и что собой представляют планы Соединённых Штатов на судьбу жителей этой страны.

«Так это и без очков видно было с самого начала! Слепые только этого не видели, но даже и они об этом слышали! Вот только озвучить такое публично боялись, ведь по стране бегают свидомые с зелёнкой и оружием», — отметил Вячеслав К.

Ряд пользователей оказался убеждён, что война на границе Российской Федерации как воздух нужна западной элите, которая утопает в многочисленных противоречиях. Люди считают, что проблемы у других позволяют создать ощущение, что у тебя проблем нет.

«Война в Европе — это проверенный способ поправить свои дела англосаксам. Тут ничего нового нет, кроме продажности украинской вскормленной Россией элиты. Да и это не ново. Сегодня архиважная задача России не просто не втянуться в эту авантюру и отстоять свой интерес, но и достаточно ясно напоминать, что, в случае чего, первыми получат ответку те и там, где принимаются решения. И только потом Брюссель, Париж, Берлин», — указал Борис А.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Нашлись и те, которые решили обратиться к самим украинцам, чтобы те, в свою очередь, обратились к голосу разума. Никому война сегодня не нужна, кроме тех, кто в ней участвовать не собирается, считают граждане.

«Не думаю, что американцам нужен предсказуемый, скорый исход. Скорее всего, им нужен управляемый, готовый на всё, агрессивный к русским народ. Шесть с лишком лет украинцев терзают и унижают, обвиняя в этом русских. Украинцы, скажите, неужели вы действительно не понимаете, что вас просто грязно используют в своих корыстных интересах? Враги ваши на Западе!» — обращается Александр Т.

Напомним, 18 мая депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин раскритиковал в Facebook украинские власти за возбуждение дела в отношении политика Виктора Медведчука и заявил, что это — часть плана США по развязыванию большой войны в Европе.