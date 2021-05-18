Москва, , 12:00 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отстреливать как бездомных, так и домашних собак, покусавших людей, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

«Немедленно отстреливать этих животных, тогда хозяин подумает: первый звонок в полицию и собаку пристрелят — на нее поступила жалоба. Человек выше, чем собака», — отметил Жириновский.

Лидер ЛДПР обратил внимание на поручения президента РФ Владимира Путина по животным.

«Правила надзора, учета, регламентировать, определять процедуру и так далее… Ввести систему реагирования на жалобы на бездомных животных. Это что за система? Тебя уже собака повалила, у тебя уже зараза от нее, а ты будешь писать жалобы, через три-четыре месяца придет участковый», — возмущен парламентарий.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря разработать поправки в законодательство о единой методике учета домашних питомцев и мониторинга бродячих животных.

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