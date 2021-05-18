Чебоксары, , 12:00 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших от COVID-19 почти сравнялось с количеством выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, составив соответственно 51 и 52. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 18 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 25 132 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 52.

Победили болезнь 22 493 человека, доля выздоровевших составляет 91,3%. Из них за сутки выписан 51 пациент. В настоящее время диагноз COVID-19 поставлен 788 жителям.

Также в Чувашии умер ещё один пациент с коронавирусом. Всего в республике скончался 1401 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии последние уроки и последние звонки для выпускников в школах пройдут в очном формате при соблюдении ограничительных мер.

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