Сарпинский район, Калмыкия, , 11:59 — REGNUM В Республике Калмыкия началась работа по спасению озера Сарпа от пересыхания. Ранее внимание на состояние водоёма в посёлке Цаган-Нур Октябрьского района обратили жители и прокуратура.

В настоящее время гидротехническое сооружение избавили от заиления и наносов растительности. И эта работа будет продолжена. Пропуску воды в озеро ничего не мешает.

В ближайшие дни будут ликвидированы дефекты дамб в русле канала ВР-1. Затем предусмотрено строительство водовыпускных гидротехнических сооружений в целях учёта подачи воды на участки лиманного орошения СПК ПР «Ханата», уточнили в прокуратуре.

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