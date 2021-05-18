Москва, , 11:59 — REGNUM Список недружественных России стран может расширяться. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РБК.

Он прокомментировал решение правительства России внести США и Чехию в список недружественных государств. Рябков отметил, что исключение страны из списка зависит от поведения властей другого государства.

«Впрочем, список недружественных стран может и расширяться, хотя мы не хотели бы, чтобы этот перечень государств становился безразмерным», — сказал замминистра.

Он добавил, что список недружественных стран — это отражение реальной ситуации, без элементов риторики.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая правительство России утвердило перечень зарубежных стран, признанных недружественными государствами.

Читайте также: Правительство РФ утвердило список недружественных иностранных государств