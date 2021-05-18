Краснодар, , 11:59 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 90 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 18 мая региональный оперативный штаб. Накануне, 17 мая, сообщалось о 91 новом случае заражения.

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«В Краснодаре положительный тест получили 30 человек, в Сочи — 11, в Динском районе — восемь. По четыре заболевших в Армавире и Усть-Лабинском районе, по три — в Новороссийске, Кореновском, Апшеронском, Белореченском, Крыловском, Новопокровском районах. По двое инфицированных на территории Каневского и Успенского районов», — уточнили в оперштабе.

С начала пандемии на территории Краснодарского края положительные результаты тестов на коронавирус получили 47 202 человека, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 830,5. Выздоровели. По данным на 18 мая, 42 044 пациента, скончались за весь период 2 877 человек с диагнозом COVID-19.

На 18 мая в ковид-стационарах в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 63 пациента с коронавирусом, ещё двое на ЭКМО.