Магас, , 11:59 — REGNUM В Ингушетии произошло ЧП на реке Асса. Накануне, 17 мая, около 21:00 мощный поток воды смыл в реку местного жителя. Его тело было обнаружено в тот же день поздно вечером без признаков жизни, сообщили в региональном управлении МЧС.

Из подробностей происшествия стало известно, пострадавший — житель сельского поселения Галашки. Его смыло течением реки Асса на территории сельского поселения. Погибшему было 45 лет.

В поисково-спасательных работах принимали участие десятки жителей не только этого села, но и сел Алхасты и Нестеровское, а также представители администрации Сунженского района. Тем не менее спасти мужчину не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее с 8 мая ищут пропавшего мужчину. Его и еще двоих человек смыло течением реки. Тела двоих пострадавших уже найдены, поиски третьего продолжаются.