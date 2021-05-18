Благовещенск, , 11:58 — REGNUM В Приамурье направлено в суд уголовное дело в отношении 29-летней жительницы села Москвитино Свободненского района, которую обвиняют в убийстве собственного новорожденного ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

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Амурчанка скрывала свою нежелательную беременность. 11 марта 2021 года у неё начались роды прямо во дворе дома. Женщина призналась, а судебная экспертиза подтвердила, что ребёнок был живорожденным и жизнеспособным. Мать убила его.

Как сообщало ИА REGNUM, присяжные вынесли обвинительный вердикт жителю Красноярска, обвиняемому в тройном убийстве.