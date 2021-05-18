Иркутск, , 11:58 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 19−21 мая. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в эти дни ночью и утром в западных, северо-западных районах ожидаются заморозки 0,-5ºС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Аномальная жара, природные пожары и паводки в России — все новости»

«Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений. Для защиты высаженных растений необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой», — напоминают спасатели.

Также известно, что19 мая в Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском районах, в горах Восточного Саяна местами ожидаются ливневые дожди, грозы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая сотрудники ГУ МЧС РФ по Иркутской области известили об окончании ледохода на паводкоопасных реках. По их данным, в течение последних суток кромка ледохода продвинулась примерно на 40 километров в соседний регион — Якутию.

Читайте также: Приангарье справилось с паводком