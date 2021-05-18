Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга признал, что ограничительные меры в связи с коронавирусом всем порядком надоели, но их несоблюдение приведёт к новому всплеску заболеваемости и введению дополнительных ограничений. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом Александр Беглов сказал 18 мая на заседании городского правительства в Смольном.

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Губернатор напомнил, что в Петербурге предстоит провести целую серию крупных мероприятий — День города, ПМЭФ, матчи Евро-2020, праздник «Алые паруса», День ВМФ и другие. Чтобы они прошли безопасно, всем жителям города нужно вести себя ответственно.

«Надо носить маски — я понимаю, что всем это надоело, да и мне надоело — но тем не менее, сегодня это норма нашей с вами жизни», — сказал Беглов.

Также он вновь призвал всех петербуржцев, не имеющих противопоказаний, как можно быстрее привиться от коронавируса.

«Если мы будем иметь коллективный иммунитет в городе, тогда все эти праздники пройдут на самом высоком уровне. Мы сможем обезопасить себя и тех гостей, которые приедут к нам <…> Надо вакцинироваться, другого пути нет», — подчеркнул Беглов.

Он вновь отметил, что в городе идет рост заболеваемости ковидом, пока ситуация не критична. Но если это будет продолжаться, по рекомендации Роспотребнадзора придется вводить ограничения. «Не хотелось бы. Лучше соблюдать правила и жить нормально», — резюмировал Беглов.

Добавим, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 772 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, это на девять больше, чем сутками ранее. Скончались от ковида за сутки 43 человека.

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