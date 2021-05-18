Киев, , 11:57 — REGNUM В Киеве поступают всё новые и новые подтверждения об участии других стран в учредительном саммите проекта «Крымская платформа», заявила на брифинге 18 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат также заявил, что чем ближе это мероприятие, запланированное на август нынешнего года, тем большим становится «сопротивление Российской Федерации».

«Это свидетельствует, что мы на правильном пути… сколько бы раз Россия ни утверждала бы, что вопрос Крыма закрыт — на самом деле он как открытая рана», — добавил Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что ранее первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев решил засекретить список участников «Крымской платформы» из-за неких «циничных» заявлений России. Вместе с тем, она отметила, что имеется «целый ряд подтверждений» от желающих принять участие в саммите на уровне первых лиц государств.